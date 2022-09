Domper voor de Belgian Cats: Emma Meesseman verlaat het WK door een blessure

Pech voor de Belgian Cats. Emma Meesseman heeft het WK moeten verlaten door een spierblessure.

Het was opvallend tegen Bosnië en Herzegovina. Na 2 minuten in de 2e helft bleef Emma Meesseman bij een fastbreak voor de Belgian Cats opeens stilstaan. Ze werd meteen gewisseld en keerde niet meer op het parket terug.

Na de wedstrijd onderging Meesseman een MRI-scan. Die wees uit dat ze een blessure heeft opgelopen aan de diepe kuitspier links. Het gevolg: het WK in Australië verlaten. Zo moeten de Cats het WK verder zonder een van hun meest bepalende speelsters.

Meesseman zal revalideren onder de begeleiding van de medische staf van de Cats. Hoelang ze uit zal zijn, is nog niet duidelijk. Veel zal afhangen van het verloop van de revalidatie.

Op het WK had Meesseman moeite om te scoren. Ze maakte maar 5,8 punten per wedstrijd. Wel liet ze veel scoren. Ze gaf op het tornooi het 3e meeste assists (6,3 per wedstrijd). Ook pakte ze heel wat rebounds (8,5) en verdedigde Meesseman sterk (1,8 steals en blocks per wedstrijd).