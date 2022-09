Remco Evenepoel ziet Belgian Cats winnen tegen Bosnië, zorgen om blessure Meesseman

Op het WK basketbal in Australië had België geen moeite met Bosnië.

Na een nederlaag tegen de VS en overwinningen tegen Zuid-Korea en Puerto Rico moesten de Belgen het in hun vierde wedstrijd opnemen tegen Bosnië-Herzegovina.

De Cats begonnen sterk aan de wedstrijd en de genaturaliseerde WNBA-topper Jonquel Jones werd goed in de tang gehouden door de defensie. Bij de rust stonden de Bosniërs al heel wat punten achter, met een verschil van 15 punten op het scorebord: 37-22.

Emma Meesseman moest vroeg in de 2de helft naar de kant. Ze had iets gevoeld in haar kuit. Meesseman zal nog een scan laten maken om de ernst van de blessure te bepalen.

Maar ook zonder Meesseman wonnen de Cats eenvoudig met 85-55, wat goed is voor een plaats in de kwartfinales. Er zat ook heel wat bekend volk in de tribunes om de Cats aan te moedigen met onder meer kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert en zilveren medaille Lotte Kopecky.