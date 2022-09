Belgian Cats ondanks verlies in eerste wedstrijd na uitvallen Meesseman naar kwartfinales op WK

Geen Emma Meesseman meer op het WK bij de Belgian Cats, maar ze gaan wel naar de kwartfinales. Daar verandert de nederlaag tegen China niets aan.

China was sowieso favoriete in deze wedstrijd en de blessure van Meesseman maakte het er voor de Belgische dames niet makkelijker op. De sterkhoudster van de Cats is out voor de rest van het WK. Haar ploeggenoten weerden zich wel zo goed als ze konden en lieten China in de eerste helft niet te ver weglopen.

Vooral Kyara Linskens nam het op zich om het scorend vermogen van de ploeg intact te houden: zij zou 14 punten scoren in deze wedstrijd. Met 35-28 bedroeg de kloof aan de rust zeven punten en België naderde na de pauze zelfs even tot op vier punten.

VAN AERT IN DE TRIBUNE

Nadien schakelde China wel een versnelling hoger en de Cats werden alsnog op zware cijfers getrakteerd: 81-55. Ondanks deze nederlaag gaat België als derde in de groep door naar de kwartfinales. Die kwalificatie lag al voor aanvang van de laatste groepsmatch vast. Overigens opnieuw een opvallende aanwezige in de tribune: wielrenner Wout van Aert en echtgenote Sarah De Bie kwamen voor de Belgian Cats supporteren.