Antwerp Giants laat focus nooit los en gaat vlot naar laatste kwalificatieronde Europe Cup

Antwerp Giants heeft al een eerste Europese wedstrijd gespeeld. Een gefocust Giants plaatste zich voor de laatste kwalificatieronde van de Europe Cup.

De opdracht voor Antwerp is klaar en duidelijk: twee kwalificatiematchen winnen en dan mag het alsnog naar de groepsfase van de Europe Cup. De eerste klip heeft het al omzeild door de maat te nemen van het Cypriotische Larnaca. Door Larnaca het scoren te beletten in het eerste kwart, zette Antwerp al snel een eerste stap in de goede richting.

ANTWERP DOORLOPEND BETERE PLOEG

De Giants leidden met 9-17 na de eerste tien minuten. Ook in het vervolg van de partij was Antwerp doorlopend de betere ploeg. Met elk kwart kon het zijn voorsprong lichtjes aandikken, waardoor het uiteindelijk een behoorlijk ruime overwinning werd. Met 60-76 zette het Larnaca opzij.

Komende vrijdag komt Antwerp Giants opnieuw in actie tijdens de laatste voorronde. Tegenstander is dan het Göttingen van ex-coach Roel Moors of Sporting. Winst betekent dan dus kwalificatie voor de groepsfase.