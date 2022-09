De Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK: ze moeten tegen gastland Australië

Er is op het WK voor vrouwen geloot voor de kwartfinales. Daarin werden de Belgian Cats aan gastland Australië gekoppeld.

Na de groepsfase op het WK moest er voor de kwartfinales geloot worden. Omdat de Belgian Cats als 3e in hun poule waren geëindigd, zou de nummer 1 of 2 van de andere poule hun volgende tegenstander worden.

Het werd uiteindelijk Australië, het gastland. Australië eindigde 1e in hun poule. Enkel hun 1e wedstrijd tegen Frankrijk verloren ze. De andere wedstrijden wonnen ze telkens.

De kwartfinale is op donderdag om 12.30 uur Belgische tijd. Als ze winnen, volgt China of Frankrijk na de kwartfinales voor de Cats. Die wedstrijd zal zaterdag zijn. De finale is zondag.