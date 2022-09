Antwerp Giants gaat naar laatste voorronde Europe Cup, maar speelt niet tegen ex-coach Moors

Antwerp Giants probeert zich via de voorrondes te plaatsen voor de Europe Cup.

Mechelen is al geplaatst voor die Europe Cup, Antwerp Giants probeert dat via de voorrondes te doen.

Het moest het in zijn halve finales van de voorrondes opnemen tegen het Cypriotische Petrolina Larnaca. De Giants wonnen met 76-60 en al in het eerste quarter sloeg het een kloof. Het won die met 17-9. Ook in alle andere quarters scoorde Antwerp Giants de meeste punten en gaat het dus door naar de laatste wedstrijd in de voorrondes.

Daarin neemt Antwerp Giant het niet op tegen Göttingen, de ploeg van ex-coach Roel Moors, maar wel tegen Sporting uit Portugal. De ploeg van Moors was dankzij een driepunter in het slot nog terug gekomen tot 83-83, maar verloor alsnog door een fout en omgezette vrijworp in de allerlaatste seconde.