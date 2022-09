Belgian Cats niet opgewassen tegen het gastland en verlaten het WK in de kwartfinales

De Belgian Cats zijn gestrand in de kwartfinales op het WK. Ze moeten het opnemen tegen het gastland, maar dat bleek een maatje te groot.

Onze nationale damesploeg besefte vooraf ook wel dat het een moeilijke opgave zou worden zonder sterspeelster Meesseman, maar wilde desalniettemin voor die halve finale gaan. De start was ook nog wel goed, maar al snel zou Australië het commando overnemen. Aan het einde van het eerste kwart stond er al een kloof van tien punten op het bord.

Langs Belgische zijde was Julie Vanloo wel in haar element: zij gooide ten gepaste tijde een driepunter binnen. Zo geraakte België wel aan wat punten, maar het scorend vermogen van Australië lag simpelweg nog hoger. Vijftien punten verschil aan de rust: de Cats hadden het dan al wel begrepen.

KLOOF LOOPT OP

Het beterde niet meteen in het derde kwart, waarin de Belgian Cats het moeilijk hadden om te scoren. De kloof liep zo op tot boven de twintig punten. België scoorde nog wel de eerste acht punten in het vierde kwart. Dat nam niet weg dat het een duidelijke overwinning werd voor Australië: 86-67. Exit Belgian Cats dus in de kwartfinales op dit WK.