Belgian Cats staan voor moeilijke opdracht tegen Australië op WK basketbal

Om 12u30 spelen de Belgian Cats tegen thuisland Australië voor een plaats in de halve finales.

De Belgian Cats staan voor de tweede keer op een rij in de kwartfinale van het WK basketbal, maar ze willen ook die tweede halve finale op een rij bereiken. Zonder sterspeelster Emma Meesseman wordt dat zeer moeilijk.

“We hebben de kwartfinales bereikt en dat was het eerste doel. We beseffen dat we zonder Emma Meesseman voor een moeilijke klus staan om ons te kwalificeren, maar we gaan voor die stunt”, zegt Julie Vanloo bij Het Nieuwsblad.

Dat het geen sinecure wordt tegen Australië is zeker. De ploeg werd in 2018 nog vicewereldkampioen en staat derde op de wereldranglijst. De ploeg heeft ook vier speelsters uit de WNBA. En dan keerde de 41-jarige Lauren Jackson nog terug uit haar pensioen nadat ze gestopt was in 2016. Zij won twee keer de WNBA en werd drie keer MVP.

Donderdag om 12u30 beginnen de Cats aan hun kwartfinale.