Tweede seizoen BNXT League is laatste van tijdperk Gjergja-Djordjevic bij Oostende: een blik op de Belgische teams

De start van het tweede seizoen van de BNXT League staat voor de deur. Oostende zal door Gjergja gecoacht worden voor het laatste seizoen. Na 2022-2023 nemen hij en Djordjevic, zijn verlengstuk op het terrein, afscheid.

Vanavond hervat de competitie opnieuw, met dit weekend in België Limburg-Bergen, Leuven-Charleroi, Luik-Aalst en Brussels-Mechelen op het programma. Oostende-Antwerp is uitgesteld. Landskampioen Oostende is ook nu weer de grote titelfavoriet. Misschien nog meer dan anders omdat dit het laatste seizoen is van een gouden tijdperk. We belichten de tien Belgische ploegen.

OOSTENDE

Met het einde van een tijdperk in zicht willen ze bij Oostende ongetwijfeld nog één keer keihard knallen. Gjergja en Djordjevic willen natuurlijk een afscheid in schoonheid. Dat kan enkel door er een twaalfde titel op rij bij te doen: Oostende is nu al onafgebroken landskampioen sinds 2012. Vorig seizoen liet het wel de bekerwinst liggen. Nog eens de dubbel pakken zou de perfecte afsluiter zijn van een schitterende periode.

MECHELEN

Ambitieus zijn ze in Mechelen al enkele jaren, maar pas vorig seizoen kwamen die ambities pas helemaal tot uiting door uit te groeien tot de tweede beste ploeg in België. Dit seizoen moet Kangoeroes trachten te bevestigen. Altijd moeilijk, maar met succescoach Michiels nog aan het roer is de ploeg in goede handen.

LEUVEN

Ook Leuven Bears kan terugblikken op een erg knappe vorige campagne. In Leuven willen ze vooral gezond blijven en sportief de lijn verder trekken. Enkele sterkhouders zochten wel andere oorden op, maar de Amerikaanse nieuwkomers Pritzl, Fulkerson en Skipper-Brown lijken ook wel wat in hun mars te hebben.

ANTWERP

Antwerp Giants kan zich geen seizoen zoals het vorige permitteren. Het zakte echt wel te ver weg. Door Europees vlot Larnaca opzij te zetten, heeft Antwerp zijn potentieel alvast getoond. Het zou op zijn minst opnieuw een plek in de top vier moeten kunnen innemen.

BERGEN

Bij Bergen is het een zomer geworden in het teken van verandering. Ze gaan het daar over een heel andere boeg gooien: liefst acht nieuwe spelers werden verwelkomd. Een speler om in het oog te houden is Charlie Moore. Bergen mikt op de top vier in België en mits enige meeval op een Europees ticket.

CHARLEROI

Charleroi presteerde vorig seizoen wel héél matig en wil nu alleszins beter doen. Van de gloriejaren van weleer hoeft nog niet gedroomd te worden, maar een stek in de top vijf in België is wel de ambitie. Speler om in de gaten te houden is Rafael Lisboa.

LIMBURG

Limburg United zweeft nog voort op de knappe bekerwinst, nadat het in de finale Oostende versloeg. Dat toont dat enig potentieel aanwezig is en het haalde dan ook nog eens Quentin Serron en Maxime De Zeeuw in huis. Aan de Limburgers om nu de regelmaat te vinden die hen ook in de competitie naar een hoger niveau kan tillen.

AALST

Okapi heeft zwaar te lijden gehad onder de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het blijft natuurlijk nog steeds een traditieclub in het Belgische basket die vooral in de thuismatchen zijn supporters moet zien te plezieren.

BRUSSELS

Met nieuwe hoofdsponsor Circus hebben ze in Neder-Over-Heembeek weer wat slagkracht. Dat was te merken, want het haalde voormalig Belgian Lion Kevin Tumba terug naar België. Uitkijken hoe dat uitdraait.

LUIK

Luik begint door beperkte financiële middelen met slechts twee buitenlanders in de kern aan het seizoen en blijft inzetten op jong Belgisch talent.