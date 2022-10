De VS zijn voor de 4e keer op rij wereldkampioen bij de vrouwen

De VS hebben zich opnieuw gekroond tot wereldkampioen. Ze versloegen in de finale China met 61-83.

Dat VS zich opnieuw plaatsten voor de finale van een WK voor vrouwen was geen verrassing. Het was al van 2006 geleden dat ze nog een finale misten. De tegenstandsters kwamen uit China.

In de 1e helft kon China lange tijd de VS bijhouden, maar richting de rust probeerden de VS uit te lopen. China kon nog de schade beperken en het stond 33-43 bij de rust. Na de rust deden de VS alle twijfels verdwijnen. In het laatste quarter hoefden ze enkel nog te controleren: 61-83.

Voor de VS is het al de 4e wereldtitel op rij. In totaal wonnen ze al 11 keer het WK. Gastland Australië won de match om het brons. De Belgian Cats eindigden uiteindelijk 6e op het tornooi.