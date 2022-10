De Leuven Bears en Luik winnen hun 1e wedstrijd in de BNXT League

De Leuven Bears en Luik hebben hun 1e wedstrijd in de BNXT League gewonnen. Leuven won van Spirou Charleroi, terwijl Luik van Okapi Aalst won.

Op dag 2 van de BNXT League stonden aan Belgische zijde 2 wedstrijden op het programma. De Leuven Bears speelden tegen Spirou Charleroi. Luik speelde tegen Okapi Aalst.

Leuven en Charleroi sloegen elk een klein kloofje tijdens de wedstrijd, maar aan het begin van het laatste quarter stond het gelijk. Ook na 40 minuten was het nog altijd gelijk. In overtime kon Leuven het laken naar zich toetrekken: 83-81. Kevaughn Allen was topscorer met 25 punten.

Okapi nam eerst de leiding in Luik, maar de thuisploeg kwam bij de rust weer langszij. In het laatste schakelde Luik een versnelling hoger. Het werd 82-73. Ziga Fifolt was bij Luik de topscorer met 19 punten.

Ook in Nederland was er een wedstrijd voor de BNXT League. Den Helder Suns won op Basketbal Academie Limburg met 75-77.