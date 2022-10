Team Antwerp verliest de finale tegen Riga op de World Tour 3x3 in de Filippijnen

Team Antwerp heeft de World Tour-manche in Cebu in de Filippijnen niet kunnen winnen. In de finale was Riga net te sterk.

Op de laatste dag in Cebu moest Team Antwerp eerst nog de kwartfinale afwerken. Saitama (Japan) maakte het Antwerp heel moeilijk. Op enkel seconden van het einde stond het nog 19-19. Er leken verlengingen aan te komen, maar Thibaut Vervoort scoorde at the buzzer nog een tweepunter en Antwerp ging naar de halve finales. In de halve finales speelden ze tegen Ulaanbaatar uit Mongolië. Zij gaven de Belgen minder weerwerk en de wedstrijd was al snel afgelopen: 21-11 voor Antwerp. Het Letse Team Riga leidde bijna de hele finale, maar op het einde zorgde Dennis Donkor met een tweepunter ervoor dat Antwerp in het voordeel kwam te staan. Riga begon daarna tweepunters te scoren. Bij 19-20 stond deed Nick Celis nog een wanhoopspoging om alsnog te winnen, maar Riga maakte het af op de vrijworplijn: 19-21.