Eerste speeldag BNXT League afgesloten met nederlaag van Kangoeroes Mechelen

Kangoeroes Mechelen, vorig seizoen de tweede beste Belgische ploeg, leed een nederlaag in de BNXT League op speeldag 1.

Brussels - Mechelen was de afsluiter van de openingsspeeldag. Brussels kon op kersverse aanwinst Jonathan Tabu rekenen. In de eerste helft ging het monumentum heen en weer. Mechelen stond voor aan de rust (34-39), maar de wedstrijd was zeker nog niet gespeeld.

BRUSSELS LOOPT WEG IN DERDE KWART

Dat bleek ook toen de thuisploeg in het derde kwart collectief sterk voor de dag kwam en beloond werd voor zijn fysieke spel. Mechelen moest toestaan dat een kloof van tien punten op het scorebord kwam. Vooral Zylka (22 punten) kon zich bij Brussels offensief uitleven. De Brusselaars lieten de zege niet meer uit handen glippen en wonnen met 81-73.

Eerder had Limburg al Bergen geklopt (101-79), troefde Leuven nipt Charleroi af (83-81 n.v.) en haalde Luik het van Aalst (82-73). Eigenlijk maakte nog wel één andere wedstrijd deel uit van de openingsspeeldag: Oostende-Antwerp zal echter pas op 7 december gespeeld worden.