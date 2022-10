🎥 De VS en de NBA maken kennis met een Frans toptalent van 2m20: "Wat een enorm talent"

Afgelopen nacht heeft de VS kennisgemaakt met Victor Wembanyama. De 18-jarige Fransman speelde met Metropolitans 92 tegen Ignite, een ploeg uit de G League. Honderden NBA-scouts en teammanagers waren aanwezig.

Victor Wembanyama geldt als een van de toptalenten in het basketbal. Hij is nog maar 18 jaar en speelt bij het Franse Metropolitans 92, waar Boris Diaw de grote baas is. Ook wordt er verwacht dat Wembanyama bij de volgende NBA-draft als 1e zal gekozen worden.

De Metropolitans 92 speelden afgelopen nacht in Las Vegas tegen Ignite, een ploeg uit de G League. Ignite won met 122-115, maar achteraf ging het vooral over Wembanyama. "Wat een enorm talent", vertelde de coach van Ignite Jason Hart achteraf.

Wembanyama had uiteindelijk 37 punten, 4 rebounds en 5 blocks. Ook scoorde hij 7 driepunters. Tijdens de wedstrijd was hij overal. Met zijn 2m20 was het voor hem ook geen probleem om de rol van spelverdeler op zich te nemen.

Bij Ignite speelde Scoot Henderson, die mogelijk bij de volgende draft als 2e zal gekozen worden. Hij scoorde 28 punten en deelde 9 assists uit.