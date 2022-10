Beker van België: twee duels tussen eersteklassers in achtste finale

Er is geloot voor de achtste finale van de Beker van België basketbal.

In de Beker van België basketbal neemt titelverdediger Limburg United het op tegen Bergen. Charleroi-Okapi Aalst is het andere duel tussen eersteklassers in de achtste finales. Zij spelen een- en terugwedstrijd gespeeld in het weekend van 28-30 oktober.

De andere zes ploegen uit de BNXT League trekken voor één wedstrijd naar tweede- of derdeklassers. Zo moet Oostende naar tweedeklasser Melsele. Kangoeroes Mechelen moet het opnemen tegen het Brusselse Royal IV. Telenet Giant Antwerp neemt het op tegen derdeklasser Oostkamp.

Brussels speelt tegen Esneux St.-Louis United, Luik tegen derdeklasser Hasselt en Leuven Bears neemt het op tegen derdeklasser Mallieux Comblain BIS. Ook al deze wedstrijden worden gespeeld in het weekend van 28-30 oktober.