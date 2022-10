Filou Oostende razend over vernielingen van supporters Turkse Galatasaray

Filou Oostende verloor met 78-92 van Galatasaray in de Champions League. Maar na de match liepen de gemoederen hoog op tussen supporters van de Turkse club en medewerkers van Filou Oostende en de politie.

Er werden zitjes en bevestigingen uit de muur getrokken en ook een reling staat wankel. CEO Jurgen Vanpraet reageerde bij Het Nieuwsblad. “Het gaat om voetbalhooligans van de Turkse topclub. Het gaat om buitenlandse supporters die uit onder andere Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland komen. De schade loopt in de tienduizenden euro.”

“We hebben ondertussen laten weten aan FIBA Champions League en aan Galatasaray zelf dat ze hier de komende 50 jaar niet meer welkom zijn”, zegt Vanpraet ook nog fors.

Turkish @nefgalata scum came by at @FILOU_Oostende … apparently winning the game isn’t enough for Erdogan’s inbreds !! #oostende #basketball #fiba #ChampionsLeague @BasketballCL #disgrace #hooligans #turkey pic.twitter.com/yYHp8txpJ0