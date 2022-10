Oostende maatje te klein voor Galatasaray in de Champions League, bezoekende fans zorgen voor ravage

Oostende heeft zijn eerste duel in de Champions League verloren van Galatasaray. De ravage die de bezoekende fans aanrichtte, was voor de West-Vlaamse club wellicht nog het ergste.

Oostende is ingedeeld in een stevige poule in de Champions League en dat was in deze wedstrijd ook al snel te merken. Ondanks dat de eerste zes punten voor de thuisploeg waren, nam Galatasaray al relatief snel afstand (17-29.) Oostende had wel een antwoord klaar en naderde tot op twee punten, maar nadien diepten de Turken opnieuw een kloof uit.

SCHADE BEPERKEN

De balverliezen en foutenlast speelden BCO parten. Galatasaray zag zijn kans schoon om de partij al in een beslissende plooi te leggen. Dat was bij 59-80 het geval. Voor Oostende was het dan enkel nog kwestie om de schade te beperken: 78-92 werd de eindstand.

Na afloop van de wedstrijd maakten meegereisde 'supporters' nog amok. Stewards moesten bijgestaan worden door de politie. Uiteindelijk werden verschillende zitjes in de arena vernield achtergelaten door de Turkse aanhang.