WK-kwalificatiewedstrijden van Belgian Lions worden met één dag verplaatst door FIBA

De wedstrijden voor de WK-kwalificatie van de Belgian Lions tegen Turkije en Griekenland zijn met een dag verplaatst.

De Belgian Lions zouden normaal gezien op 10 november tegen Turkije en 13 november tegen Griekenland spelen in de WK-voorronde, maar die matchen worden nu verplaatst naar respectievelijk 11 en 14 november.

De FIBA, de internationale basketbalfederatie, doet dat omdat er dan veel meer spelers uit de Euro League en NBA kunnen meespelen met de teams. De NBA en de Euroleague leggen tijdens kwalificatiewedstrijden van de nationale ploegen nooit de competitie stil.

De Belgian Lions zouden zo in de tweede partij tegen Griekenland over Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) kunnen beschikken. België probeert zich voor het eerst voor het WK te kwalificeren dat in 2023 wordt gespeeld in Japan, Filipijnen en Indonesië.