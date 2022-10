🎥 LeBron James bevestigt het nog eens: "Ik wil een NBA-team in Las Vegas hebben"

LeBron James heeft tijdens een persconferentie nog maar eens bevestigd wat al langer de ronde gaat. Hij wil na zijn carrière een NBA-team in Las Vegas hebben.

Op dit moment is LeBron James al deels eigenaar van voetbalploeg Liverpool en baseballteam Boston White Sox. Hij wil daar graag nog een club aan toevoegen en wil graag een NBA-team hebben. Het liefst in Las Vegas. Maar daarvoor zal hij nog moeten wachten. Momenteel heeft hij nog een contract tot 2025 en de huidige regels in de NBA zeggen dat je niet tegelijk speler en eigenaar mag zijn.

Toch kaartte James het nog eens aan op een persconferentie in Las Vegas: "Ik zou heel graag een NBA-team naar Las Vegas brengen." Daarna richtte hij zich tot Adam Silver, de grote baas van de NBA, en herhaalde zijn boodschap nog eens.

LeBron tells Adam Silver he wants the NBA Las Vegas expansion team (if/when)https://t.co/5zx0t9SJHP pic.twitter.com/J0jxC8Z7bO — Rob Perez (@WorldWideWob) October 6, 2022

Als er een NBA-team in Las Vegas zal komen, zal dat wellicht bij een uitbreiding zijn. Momenteel zijn er 30 teams in de NBA, maar Adam Silver zei eerder al dat hij voor een uitbreiding naar 32 teams staat. Las Vegas is een van de meestgenoemde kandidaten. Ook Seattle wordt vaak genoemd. Veel fans willen graag de Seattle SuperSonics terug in de NBA.