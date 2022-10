Brussels krijgt met zijn twee Belgian Lions zware oplawaai in het Henegouwen

De ene speeldag is de andere niet. Brussels heeft een zware oplawaai geïncasseerd in Henegouwen, nadat het vorige week nog Mechelen had geklopt in de BNXT League.

Brussels was dus met een zege aan het seizoen begonnen, Bergen daarentegen niet. Je zou dan denken dat de Brusselaars met het meeste vertrouwen aan het onderlinge duel zouden beginnen, maar daar was niets van te merken. Bergen domineerde doorlopend en kwam van in het begin vlot tot scoren. In de eerste helft bleef de schade nog wel min of meer beperkt: de kloof bedroeg aan de rust zeven punten. In de tweede periode gingen Belgian Lions Tabu en Tumba en hun ploegmaats helemaal kopje-onder. Bergen haalde nog zwaar uit: het werd 110-85.