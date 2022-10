Kapitein Dusan Djordjevic out met blessure: tegenvaller voor Filou Oostende in aanloop naar Champions League

Djordjevic liep tegen Mechelen een voetblessure op en raakt niet op tijd fit.

Dinsdagavond speelt Filou Oostende op de tweede speeldag van de Champions League tegen het Israëlische Holon. Het zal dat zonder aanvoerder Dusan Djordjevic moeten doen.

De Serviër liep tegen Mechelen een voetblessure op. Hoe ernstig de blessure is, wordt deze week nog onderzocht. De blessure zou wel niet even erg zijn zoals degene die hij opliep in mei.

Salim Kediambiko is de vervanger in de selectie. Oostende verloor zijn eerste match van de groepsfase thuis tegen het Turkse Galatasaray.