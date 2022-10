Kangoeroes Mechelen en de Antwerp Giants winnen hun 1e wedstrijd in de Europe Cup

Kangoeroes Mechelen heeft zijn 1e wedstrijd in de Europe Cup gewonnen. Ze overklasten het Bulgaarse Rilski met 66-100. Ook de Antwerp Giants wonnen hun 1e wedstrijd. Ze wonnen met 88-92 van het Oostenrijkse Swans Gmunden.

Eerder was Oostende in de Champions League al aan zijn groepsfase in Europa begonnen. Ook Kangoeroes Mechelen en de Antwerp Giants werkten hun 1e wedstrijd af. Zij komen uit in de Europe Cup.

Mechelen moest voor zijn 1e wedstrijd naar Bulgarije. Bij de rust stond er tegen Rilski al een kloof van zo'n 20 punten op het bord. Mechelen verzwakte na de rust niet en ze wonnen met een ruim verschil: 66-100. Brian Fobbs was met 24 punten de topscorer.

De Giants speelden op het veld van het Oostenrijkse Swans Gmunden. Ze controleerden het begin van de wedstrijd en bij de rust stonden ze 38-50 voor. Ook in het 3e quarter controleerden de Giants verder. Ze liepen 20 punten uit, maar dan begon Gmunden aan een remonte. In het laatste quarter kwamen ze helemaal langszij. De Giants hielden het hoofd koel en maakten het aan de vrijworplijn af: 88-92.