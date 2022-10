Antwerp Giants verslikt zich ferm in het nog ongeslagen Limburg United

Het nog ongeslagen Limburg United blijkt dit seizoen een taaie ploeg. Dat heeft ook Antwerp Giants aan de lijve moeten ondervinden.

Limburg had al twee competitiewedstrijden achter de rug, Antwerp één. Beide clubs hadden nog niet kennisgemaakt met een nederlaag. Daar moest voor één van beiden dus verandering in komen. Met een stand van 19-20 na het eerste kwart leek er voor Antwerp op dat moment nog geen vuiltje aan de lucht. Integendeel, het had net negen punten op rij gescoord.

DELALIEUX TOPSCHUTTER

Onder impuls van Jonas Delalieux (foto) begon de motor nadien helemaal aan te slaan bij Limburg. Delalieux zou de topschutter van de partij worden met 23 punten. Bij de rust prijkte in sporthal Alverberg in Hasselt een score van 41-34 op het bord.

Limburg United zou zijn voorsprong nadien alleen nog maar uitdiepen, onder meer dankzij enkele driepunters van Serron. Antwerp zat zowel fysiek als mentaal door zijn beste krachten heen en kon geen vuist meer maken. Zo werd het 80-66.