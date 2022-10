Speeldag in BNXT League afgesloten met Moore-show in Leuven, Oostende en Mechelen kunnen terugblikken op zege

Opnieuw een speeldag in de BNXT League afgesloten. Een speeldag die Oostende en Mechelen gebruikten om van de overwinning te proeven. Dat deed ook Charles Moore met Bergen en de speler voerde een heuse show op in Leuven.

De derde speeldag in de BNXT League was vrijdag al begonnen met de overwinning van Limburg tegen Antwerp (80-66). Zaterdag behaalden ook Oostende en Mechelen vlotte zeges. Oostende gaf Aalst een pak voor de broek: 95-67. Mechelen was een maatje te sterk voor Luik en ging daar winnen met 65-81. Voor Mechelen de eerste zege van het seizoen in de competitie.

Zondag stonden er nog twee matchen op het programma. Brussels maakte geen al te beste beurt tegen Charleroi (55-74). In Leuven-Bergen lag het scorende vermogen hoger, van beide teams trouwens. Bij de bezoekers had dat vooral te maken met Charles Moore.

AMERIKAANSE GUARD BLINKT UIT

De in Chicago geboren Amerikaanse guard liet zomaar eventjes 33 punten noteren: een individuele glansprestatie om u tegen te zeggen. Bergen mag hem wel bedanken, want het won mede dankzij de bijdrage van Moore in Leuven met 83-94.