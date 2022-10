Voorbeschouwing NBA-seizoen: Golden State klaar om titel te verdedigen maar concurrenten zijn met velen

Vanaf komende nacht kan het NBA-spektakel weer volop losbarsten! Met Golden State dat zijn titel zal verdedigen en met veel concurrenten die erop gebrand zijn de volgende NBA-kampioen te worden.

Het vorige seizoen was dat van de wederopstanding van de Golden State Warriors en ze bekroonden dat ook meteen door weer een titel toe te voegen aan hun palmares. Ze hebben het nog altijd in zich om prijzen te pakken en hebben zich ook goed gepositioneerd om opnieuw mee te dingen. Concurrentie genoeg weliswaar. In beide Conferences zijn er zeker vier teams die mogen dromen van het allerhoogste.

In het Oosten wil Boston na het bereiken van de NBA Finals nog een keertje terugkeren. Ondanks blessures bij enkele belangrijke spelers is het potentieel zeker aanwezig. Bij Brooklyn verwachten ze veel van Simmons, als aanvulling op Durant en Irving. Milwaukee zou terug moeten kunnen groeien naar het niveau van 2021. Philadelphia kan evenzeer ver geraken als de tandem Embiid - Howard complementair blijkt.

Golden State gaat met dezelfde basiskern voor een repeat. De storm rond het gedrag van Green zal wel gaan liggen. Met het blessureleed achter zich willen de Clippers er met Leonard, George en Wall vol tegenaan gaan. Denver heeft met Jokic, Porter and Murray een Big Three samengesteld die wel eens kan verbazen. Phoenix had vorig seizoen het beste NBA-rapport in de competitie en mag niet uitgesloten worden.

Hieronder leggen we u onze top 15 van de Eastern en Western Conference voor, met ook kort enige info over alle ploegen. Zowel de teams die hierboven reeds vermeld zijn als deze die met meer bescheiden ambities aan het seizoen beginnen.

Eastern Conference: onze top 15

1. Philadelphia: zal vastberaden zijn om eindelijk het maximale te halen uit zijn titelkansen.

2. Boston: blessures van Gallinari en Williams kunnen Celtics status van topreekshoofd kosten.

3. Brooklyn: veel productiviteit van achter de driepuntlijn en dat moet tot een top 3 in het Oosten leiden.

4. Milwaukee: veel hangt af van of de sterkhouders naast Antetokounmpo fit kunnen blijven.

5. Miami: moet met de kern van vorig seizoen haast weer even goed voor de dag kunnen komen.

6. Chicago: vorig seizoen voor het eerst in lang terug de play-offs gehaald, bank versterkt met Drummond.

7. Cleveland (play-in): strikte Mitchell en zet dit jaar in op sterk guard-duo, zal wel enige aanpassing vergen

8. Toronto (play-in): voldoende polyvalentie om weer te dingen naar een plek in het postseason.

9. Atlanta (play-in): mogelijk opnieuw een stapje achteruit na de Conference Finals van 2 jaar geleden.

10. New York (play-in): trio Brandle-Brunson-Randall posteert de Knicks wellicht in de middenmoot.

11. Washington: ook een ploeg die al dan niet het play-in toernooi zal halen.

12. Orlando: jonge talenten moeten nog leren hoe resultaten te behalen in de NBA.

13. Indiana: hinkt op twee gedachten en zou misschien beter voor een volledige rebuild gaan.

14. Detroit: moet de basis leggen om verder te groeien in de toekomst.

15. Charlotte: controverse rond Bridges is geen aangename aanloop naar het seizoensbegin.

Western Conference: onze top 15

1. Golden State: titelverdediger gaat wellicht door op elan en mag mikken op beste record in de Conference.

2. Denver: Porter en Jamal Murray kunnen Denver helpen weer een stap vooruit te zetten.

3. LA Clippers: al vaak onder de verwachtingen gebleven maar moeten top 3 kunnen halen in het Westen.

4. Phoenix: al twee keer op rij bovenaan geëindigd maar zal zich nu meer op play-offs richten.

5. New Orleans: terugkeer van Williamson moet de Pelicans nog beter maken.

6. Minnesota: hoge verwachtingen voor Gobert om de Timberwolves weer naar de play-offs te loodsen.

7. Dallas (play-in): hoe Doncic omringd wordt zal veel, zoniet alles, bepalen.

8. Memphis (play-in): langdurige blessure van Jackson een uitdaging voor ploeg met 56 zeges vorig seizoen.

9. LA Lakers (play-in): combinatie van James en Davis is op hun leeftijd geen garantie meer voor play-offs.

10. Portland (play-in): lijkt versterkt maar play-offs halen zal nog altijd een strijd blijven.

11. Sacramento: als Keegan Murray rookie van het jaar wordt, kunnen de Kings flirten met play-in toernooi.

12. Oklahoma: blik is vooral gericht op de toekomst.

13. Houston: de Rockets zetten slechts kleine stapjes voorwaarts en de weg is nog lang.

14. Utah: de Jazz zit volledig in rebuilding mode.

15. San Antonio: het is vooral uitkijken naar de draft van 2023.