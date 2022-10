Antwerp Giants verliest tweede wedstrijd in Europe Cup

In de Europe Cup kwam Antwerp Giants voor een tweede keer in actie.

Na hun winst in de vorige match tegen het Duitse Gmunden trok Antwerp Giants nu naar het Turkse Gaziantep.

Al in het eerste quarter namen de Turken de match in handen en stonden ze 19-11 voor. Bij de rust stonden de Giants als veertien punten in het krijt: 39-25.

In het derde quarter herpakten de Giants zich wat en konden ze meer punten scoren dan de Turken. Wel slechts twee waardoor de kloof twaalf punten bleef: 60-48. In het laatste quarter hadden de Turken weer het overwicht en uiteindelijk wonnen ze de match met 82-63.

Volgende week woensdag ontvangen de Antwerp Giants het Israëlische Hapoel Haifa BC.