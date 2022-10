Stephen Curry (Golden State) wint duel van LeBron James (LA Lakers) in eerste NBA-match

In de NBA zijn vannacht de eerste twee matchen van de nieuwe competitie afgewerkt.

Boston Celtics 126 - 117 Philidelphia Sixers

De Celtics waren vorig jaar verliezend finalist. De ploeg schorste deze zomer echter zijn coach Ime Udoka na wangedrag tegenover een vrouw uit de ploeg. Het belemmerde hen niet om hun eerste match te winnen. Jayson Tatum (35) en Jaylen Brown (35) trokken hun ploeg over de streep.

Ook James Harden (35) had zijn aandeel bij de Sixers, maar de Celtics hadden vooral in het derde kwart het verschil gemaakt.

Jayson Tatum and Jaylen Brown went OFF tonight in the Celtics' season opener.



Tatum: 35 PTS, 12 REB, 4 AST

Tatum: 35 PTS, 12 REB, 4 AST
Brown: 35 PTS, 3 REB

Golden State Warriors 123 - 109 LA Lakers

Kampioen Golden State maakte duidelijk waarom het dat vorig seizoen werd. Stephen Curry maakte 33 punten, en ook 20 punten van Andrew Wiggins en 18 van Klay Thompson deden hun deel.

LeBron James begon aan zijn twintigste NBA-seizoen en deed dat met verve: 31 punten en 14 rebounds. Ook Russell Westbrook deed zijn duit in het zakje met 19 punten en 11 rebounds. Veel leverde het niet op want de LA Lakers verloren.

Steph Curry put the finishing touches on ring night dropping 33 PTS to open the Warriors szn with a W!



33 PTS | 6 REB | 7 AST | 4 STL