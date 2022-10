🎥 Rondje NBA: De comeback van Zion Williamson, de Nuggets laten zich meteen verrassen en de Suns winnen na een thriller van de Mavs

Op speeldag 2 van de NBA waren er 12 wedstrijden. Er zaten meteen enkele opmerkelijke prestaties tussen.

Na 17 maanden was het zover. Zion Williamson maaakte na heel wat blessureleed zijn comeback. Tegen de Brooklyn Nets van Kevin Durant en Kyrie Irving zorgde Williamson meteen voor 25 punten, 9 rebounds, 3 assists en 4 steals. Daarmee toonde hij meteen dat hij klaar was. De New Orleans Pelicans (met 28 punten voor Brandon Ingram) zo met 108-130 van de Nets. Durant was goed voor 32 punten.

Zion looked great in his return to action tonight! #KiaTipOff22



💪 25 PTS

💪 9 REB

💪 4 STL pic.twitter.com/grzb1loFyK — NBA (@NBA) October 20, 2022

In Phoenix was er meteen een topper. De Suns speelden tegen de Dallas Mavericks. De Mavs stonden op een bepaald moment 22 punten voor, maar de Suns kwamen terug en wonnen uiteindelijk met 107-105. Devin Booker maakte 28 punten en gaf 9 assists. Bij de Mavs was Luka Doncic goed voor 35 punten, 9 rebounds en 6 assists.

Devin Booker dropped 28 PTS & 9 AST to help lead the @Suns to a 22 point comeback on opening night! #KiaTipOff22 pic.twitter.com/1Oc9ei7OQj — NBA (@NBA) October 20, 2022

Ook viel er meteen een verrassing te noteren. De Denver Nuggets lieten zich op het veld van de Utah Jazz verrassen. Ze verloren met 123-102 van de Jazz. Van dit seizoen wordt er verwacht dat de Jazz een van de staartploegen zullen zijn, terwijl de Nuggets als een van de titelkandidaten gezien wordt.

Ten slotte waren er nog 2 opmerkelijke gebeurtenissen afgelopen nacht. Paolo Banchero maakte een opvallend NBA-debuut. Hij was goed voor 27 punten, 9 rebounds en 5 assists. Daarmee was hij de 3e speler ooit die bij zijn debuut minstens 25 punten, 5 rebounds en 5 assists had. De andere 2 waren Kareem Abdul-Jabbar en LeBron James. Ondanks de goede prestatie van Banchero verloren de Orlando Magic met 113-109 van de Detroit Pistons.

historic debut for @Pp_doesit



27 PTS • 9 REB • 5 AST • 11-18 FG pic.twitter.com/MYc55hTWQ5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 20, 2022

De Charlotte Hornets gingen met 102-129 winnen op het veld van de San Antonio Spurs. Op zich is dat niet zo opmerkelijk. Wat wel belangrijk was, gebeurde buiten de wedstrijd. Het nummer 20 van Manu Ginobili werd bij de Spurs officieel uit de roulatie genomen.