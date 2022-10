🎥 De LA Lakers verliezen de stadsderby en Giannis Antetokounmpo meteen op de afspraak

De LA Lakers hebben ook hun 2e wedstrijd van het seizoen verloren. Deze keer was het tegen de LA Clippers. De Milwaukee Bucks speelden hun 1e wedstrijd van het seizoen en ze wonnen dankzij een sterke Giannis Antetokounmpo.

Al vroeg in het nieuwe NBA-seizoen stond de stadsderby in Los Angeles op het programma. Het werd een thriller, maar uiteindelijk waren het de LA Clippers die de LA Lakers versloegen. Het was de terugkerende Kawhi Leonard die voor de verlossing had gezorgd. Het werd uiteindelijk 97-103.

Het was de 1e wedstrijd van Leonard in meer dan anderhalf jaar tijd. Leonard startte op de bank en was uiteindelijk goed voor 14 punten en 7 rebounds. Bij de Lakers zorgden LeBron James (20), Anthony Davis (25) en Lonnie Walker IV voor de punten, maar de rest was niet op de afspraak.

The Klaw is BACK!



Kawhi dropped 14 PTS and 7 REB to help propel the Clippers to the win in their season opener!#WeGotNow | @newbalancehoops pic.twitter.com/miYOa2478g October 21, 2022

De andere wedstrijd van afgelopen nacht was de Philadelphia 76ers tegen de Milwaukee Bucks. Ook in Philadelphia werd het een thriller. Giannis Antetokounmpo loodste de Bucks naar een 88-90-overwinning met 21 punten, 13 rebounds, 8 assists en 3 blocks. Bij de Sixers kende Joel Embiid een moeilijke avond. Hij shotte maar 6 van zijn 21 pogingen binnen en maakte daardoor maar 15 punten. Wel was hij goed voor 12 rebounds.