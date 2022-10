🎥 De Golden State Warriors verliezen en Ja Morant pakt uit met 49 punten

Titelverdediger Golden State Warriors hebben afgelopen nacht verloren. Ze verloren van de Denver Nuggets waar Nikola Jokic een begenadigde dag kende. Vice-kampioen Boston Celtics won dan weer van de Miami Heat.

Afgelopen nacht waren er in de NBA weer 11 wedstrijden. Ook deze keer stonden er een aantal interessante affiches op het programma.

De Golden State Warriors ontvingen de Denver Nuggets. De Nuggets stonden bijna de hele wedstrijd voor. Op een bepaald moment was het verschil zo'n 20 punten, maar de Warriors kwamen terug. Op 14 seconden van het einde kwamen ze op een punt, maar Nikola Jokic bezegelde hun lot: 123-128. Jokic pakte uit met een triple double (26 punten, 12 rebounds en 10 assists). Bij de Warriors had Stephen Curry 34 punten.

De Bosten Celtics moesten naar de Miami Heat. Jayson Tatum (29 punten, 5 rebounds, 4 assists) en Jaylen Brown (28 punten (28 punten, 4 rebounds en 3 assists) stuwden de vice-kampioen naar de zege. Het werd 104-111.

In hun 1e wedstrijd wonnen de Phoenix Suns na een thriller nog de topper tegen de Dallas Mavericks, maar op het veld van de Portland Trail Blazers verloren de Suns na verlengingen. Ze stuitten op Damian Lillard die met 41 punten uitpakte. Daarnaast was er ook nog Jusuf Nurkic die goed was voor 20 punten en 17 rebounds.

Ook nog zeker het vermelden waard: Ja Morant kende een efficiënte avond. Hij maakte 17 van zijn 26 shots (waarvan 5 op 6 driepunters) en eindigde uiteindelijk op 49 punten. Daarnaast deelde hij ook 8 assists uit en zette hij 2 blocks. Zo leidde hij de Memphis Grizzlies naar 122-129 tegen de Houston Rockets.