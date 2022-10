Team Antwerp plaatst zich voor kwartfinale in Taiwanese Tainan City Challenger

Met twee gewonnen wedstrijden heeft Team Antwerp zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale in Taiwan.

De Tainan City Challenger is een belangrijk toernooi richting de World Tour in Hongkong op op 26 en 27 november. De finalisten van het toernooi in Taiwan plaatst zich namelijk voor Hongkong.

Team Antwerp speelt in Taiwan met Dennis Donkor, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort. Changhua uit Taiwain werd makkelijk aan de kant gezet met 21-6.

De Polen uit Warschau boden iets meer tegenstand, maar Team Antwerp won wel met 21-6. De kwartfinale, halve finale en finale worden zondag afgewerkt.