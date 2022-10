BNXT League: oude gloriën van weleer zien Kangoeroes Mechelen de Antwerp Giants overklassen

Kangoeroes Mechelen heeft met ruime cijfers van de Antwerp Giants gewonnen. Ook in de zaal waren enkele sterren van Racing Mechelen uit het verleden.

De Winketkaai in Mechelen was weer goed gevuld. Zij zagen Kangoeroes Mechelen gemakkelijk winnen van de Antwerp Giants. Bij de thuisploeg was het vooral Jonas Foerts die aan het kanon stond. Hij lukte 6 driepunters en was goed voor in totaal 24 punten. Daarnaast was er ook Brian Fobbs met 24 punten. Mechelen kon uiteindelijk net geen 100 punten maken. Ze wonnen met 99-77.

Voor de wedstrijd was er nog een mooi moment. Verschillende oude gloriën zoals Bill Varner, Rik Samaey en Eric Struelens werden nog eens in de bloemetjes gezet.

Naast Mechelen en de Giants waren er nog 2 Belgische wedstrijden in de BNXT League. Bergen kende geen problemen met Luik (99-70). Charles Moore was topscorer met 25 punten. Okapi Aalst won dan weer van Leuven. Met een gebalanceerde aanval wonnen ze met 83-74. Ivan Maras was topscorer met 18 punten.