Rondje basket: Charleroi geeft Oostende pak rammel en ook Limburg wint, Antwerp verliest finale 3X3-toernooi

Heel wat boeiende basketmomenten vandaag, met Charleroi-Oostende in de BNXT League en in het 3X3 ging Team Antwerp op zoek naar een titel.

In de BNXT League heeft Oostende zijn eerste nederlaag geleden en wat voor één! Charleroi was wel in zijn dagje. Aan de rust was het verschil wel nog maar drie punten, maar in de tweede helft kwam de thuisploeg helemaal onder stoom. Oostende kon op geen enkel moment meer een vuist maken en werd op een zware nederlaag getrakteerd: 92-70.

LIMBURG DUWT DOOR NA GOEDE START

Leider in de competitie is Limburg United en dat is wel nog altijd ongeslagen. Op bezoek bij Brussels had Limburg al een voorsprong van negen punten beet. Ook in kwarts 2 en 3 liep het verschil alleen nog maar op. In het vierde wart namen de bezoekers nog wat gas terug. Dat bracht de overwinning niet meer in het gevaar: het werd 71-79.

Ook een weetje uit het 3X3 basketbal. Daarin deed Team Antwerp in Taiwan mee aan het City Challenger-toernooi. Het won zijn twee groepsmatchen en ook het Servische Belgrado en het Litouwse Sakiai Gulbele te grazen. In de finale kwam Antwerp uit tegen het Servische Ub Huishan, en de nummer 1 van de wereld. Antwerp liep 7-11 uit, maar Ub Huishan maakte er nog 14-14 van en haalde het in de verlenging met 16-14.