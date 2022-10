🎥 Rondje NBA: Philadelphia verliest opnieuw en Dallas en Luka Doncic pakken uit

De Philadelphia 76ers hebben ook hun 3e wedstrijd verloren. Deze keer wonnen de San Antonio Spurs van de Sixers. Daarnaast was er een sterke prestatie van de Dallas Mavericks. Ze stuurden de Memphis Grizzlies met ruim verschil terug wandelen.

Dit seizoen hadden de Philadelphia 76ers nog niet kunnen winnen. Dan moest het thuis tegen de San Antonio Spurs, op papier een gemakkelijke tegenstander, moeten gebeuren, maar dat gebeurde niet. Bij de rust stonden de Spurs voor en in de 2e helft liepen ze nog wat verder uit. Uteindelijk wonnen ze met 105-114. Devin Vassel was bij de Spurs met 22 punten de topscorer. Bij de Sixers was Joel Embiid met 40 punten en 13 rebounds op de afspraak, maar James Harden kende een mindere dag en scoorde slechts 12 punten.

Met de Dallas Mavericks tegen de Memphis Grizzlies stond er nog een interessante wedstrijd op het programma, maar na 1 quarter was de wedstrijd al gespeeld. De Mavs overklasten de Grizzlies en gaven hen een pak rammel: 137-96. Luka Doncic maakte 32 punten en deelde 10 assists uit. Ook waren er 25 punten en 12 rebounds van Christian Wood.

Luka dropped 21 in Q1 on his way to 32 and the @dallasmavs' W! #KiaTipOff22@luka7doncic: 32 PTS, 7 REB, 10 AST, 2 STL, 2 BLK

Bij de Boston Celtics pakte Jayson Tatum uit met 40 punten. Hij leidde de Celtics naar een 120-126-zege tegen de Orlando Magic.

☘️ JT was in his BAG

Nikola Jokic pakte bij de Denver Nuggets uit met zijn 2e triple double op rij. Hij had 19 punten, 16 rebounds en 13 assists. Zo pakte hij zijn 78e uit zijn carrière en doet hij even goed als Wilt Chamberlain. Goed voor plaats 6. Zo leidde Jokic de Nuggets tegen de Oklahoma City Thunder naar de zege: 122-117.

Nikola Jokic notched his 78th career triple-double in the @nuggets win tying Wilt Chamberlain for 6th all-time in NBA history! #KiaTipOff22



🃏 19 PTS | 16 REB | 13 AST

Ook Giannis Antetokounmpo was op de afspraak. Hij maakte in 28 minuten 44 punten. Zo wonnen de Milwaukee Bucks met 125-105 van de Houston Rockets.