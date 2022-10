🎥 De LA Lakers verliezen opnieuw en de Golden State Warriors en de Phoenix Suns knopen weer aan met de zege

De LA Lakers hebben ook hun 3e wedstrijd van het seizoen verloren. Deze keer waren de Portland Trail Blazers te sterk.

Het is vooralsnog niet het seizoen van de LA Lakers. Ze verloren al de 1e wedstrijden van het seizoen en voor match 3 speelden ze tegen de Portland Trail Blazers.

Bij de rust stonden ze 7 punten achter. In het 3e quarter maakte ze die achterstand goed en sloegen ze zelf een klein kloofje, maar dan vond Damian Lillard dat het weer tijd was voor Dame Time. Hij scoorde 10 punten in het laatste deel van de wedstrijd om de Blazers weer langszij te brengen. Uiteindelijk was het Jeremi Grant die hen over de streep trok: 104-106. Lillard was topscorer met 41 punten.

Damian Lillard went OFF again tonight:



41 PTS, 5 REB



Back-to-back 41 point games for Dame. ⌚ #KiaTipOff22 pic.twitter.com/lPybQa7JdF — NBA (@NBA) October 23, 2022

De Golden State Warriors en de Phoenix Suns hadden hun laatste wedstrijd verloren en wilden in hun volgende wedstrijd daar verandering in brengen. De Warriors speelden tegen de Sacramento Kings en wonnen met 130-125. Stephen Curry had 33 punten en was goed voor 7 driepunters.

De Suns moesten op bezoek bij de LA Clippers. In het begin van de wedstrijd sloegen de Suns een kloof en die konden ze de hele wedstrijd vasthouden. Het werd 95-112. Devin Booker was de topscorer van dienst met 35 punten.