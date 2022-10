Dario Gjergja komt terug op uitvallen van Buysschaert: "Dat zijn we niet gewoon"

Filou Oostende leed afgelopen zondag zijn eerste nederlaag in de BNXT League op bezoek bij Spirou Charleroi.

De leerling haalde het van de meester. Sam Rotsaert, die jarenlang in Oostende de talentenploeg onder zijn hoede had, klopte voor het eerst Filou Oostende. Een terechte overwinning waarop Dario Gjergja niets kon afdingen, al had hij het wel moeilijk met het zwaar fysieke spel van Spirou Charleroi. Dat leidde onder andere ook tot het uitvallen van Servaas Buysschaert.

“Op videoclips moeten we goed leren wat basketbal is en wat fouten zijn. We trachten ons hieraan aan te passen. Zeker onze jongeren zijn niet gewoon zo fysiek te spelen. Woensdag volgt er al een nieuwe wedstrijd in Warschau. Veel tijd is er dus niet”, vertelt Gjergja in Het Nieuwsblad.

“Bovendien liep Buysschaert een blessure op. Ik hoop vooral dat de kruisbanden van de knie niet geraakt zijn, want dan zou zijn seizoen er al opzitten. Elk seizoen komen we zoiets tegen. Vorig seizoen verloren we heel vroeg één grote jongen na een te hevig contact waarvoor niet eens een fout werd gefloten. Stevige fysiek aanvaard ik absoluut, maar het blesseren van iemand is iets anders.”