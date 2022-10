Filou Oostende komt met medische update over Servaas Buysschaert

Servaas Buysschaert blesseerde zich zondag tijdens de wedstrijd van Filou Oostende op bezoek bij Spirou Charleroi.

Filou Oostende verloor zondag zijn eerste wedstrijd in de BNXT League op bezoek bij Spirou Charleroi. Tot overmaat van ramp viel ook nog eens Servaas Buysschaert geblesseerd uit.

De club kwam nu met een medische update over de situatie van de Oostendse center. “Na de match van afgelopen weekend was het al duidelijk dat Servaas de komende weken onbeschikbaar zal zijn”, klinkt het.

“Het is echter nog wachten op meer onderzoek om de exacte periode van herstel te bepalen. Later deze week meer nieuws. Tre’shawn is dan weer speelklaar voor de belangrijke Champions League match van morgenavond in Polen tegen Legia Warschau.”