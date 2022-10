Genadeverzoek van WNBA-ster verworpen in rechtszaak die slechts enkele minuten duurde

WNBA-ster Brittney Griner werd op 17 februari opgepakt op een luchthaven in de buurt van Moskou met vape-cartridges met cannabisolie.

Een vergissing pleitte de Amerikaanse basketbalspeelster, maar de rechtbank veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van 9 jaar en een boete van 16.000 euro.

Griner tekende tegen die straf beroep aan en dat werd nu in Moskou gehouden. “Ik hoop echt dat de rechtbank dit vonnis zal aanpassen omdat het zeer, zeer stressvol en zeer traumatiserend is geweest voor mijn mentale en psychologische toestand,” zei Griner die via een videoverbinding het proces bijwoonde.

Rechter Elena Vorontsova besliste het vonnis ongewijzigd te laten. Het enige wat ze als strafvermindering kreeg was dat elke dag die ze in de gevangenis zit als anderhalve dag zal tellen.