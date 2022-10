🎥 Devin Booker en de Phoenix Suns geven titelverdediger Golden State Warriors een pak slaag

De Phoenix Suns hebben afgelopen nacht de Golden State Warriors geklopt. Ze wonnen vlot en het werd uiteindelijk een blow-out.

In de NBA stonden afgelopen nacht 4 wedstrijden op het programma. Met de Phoenix Suns tegen de Golden State Warriors stond er een absolute topper op het programma.

Na een studieronde begonnen de Suns halfweg het 1e quarter een voorsprong uit te bouwen, maar in het begin van het 2e quarter dichtten de Warriors de kloof. Naar de rust toe konden de Suns weer 6 punten uitlopen. In de 2e helft begonnen de Suns uit te lopen. De Warriors vonden geen antwoord en na 3 quarters stond er een kloof van 20 punten op het bord. De wedstrijd was gespeeld: 134-105.

Bij de Suns was Devin Booker niet af te stoppen. Hij maakte 34 punten en deelde 7 assists uit. Ook had hij 3 steals. Naast hem pakte Deandre Ayton uit met 16 punten en 14 rebounds. Bij de Warriors kon Stephen Curry voor de 1e keer dit seizoen geen 30 punten maken. Hij scoorde 21 punten, maar deelde 8 assists uit. Klay Thompson had zijn dagje niet. Hij scoorde slechts 2 punten.

Devin Booker balled out in the Phoenix win tonight:



34 PTS

7 AST

3 STL



☀️ pic.twitter.com/ZAirS6bMnF — NBA (@NBA) October 26, 2022

De andere uitslagen van afgelopen nacht. De Washington Wizards wonnen in eigen huis van de Detroit Pistons (120-99). De New Orleans Pelicans klopten zonder Zion Williamson met een goed gebalanceerde aanval de Dallas Mavericks van Luka Doncic (113-111). De LA Clippers gaven Paul George en Kawhi Leonard rust en gingen met 108-94 tegen de Oklahoma City Thunder de boot in.