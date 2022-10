2 Amerikanen weg bij de Antwerp Giants

De Antwerp Giants hebben op enkele dagen tijd 2 Amerikanen doorgestuurd. Het gaat om 2 verschillende redenen.

Maurice Watson ging enkele dagen geleden al weg bij de Antwerp Giants. Nochtans speelde hij op niveau, maar Watson vertrok om extra-sportieve redenen.

Telenet Giants Antwerp and American point guard @mauricewatsonjr part ways after mutual agreement 👉 https://t.co/GXuQBGzLgX.



📷: G.MAX Agency pic.twitter.com/U84K3m5ZXg — TELENET GIANTS 🅰️ (@antwerpgiants) October 20, 2022

Enkele dagen later maakten de Giants bekend dat ook Quentin Goodin weg is. Hij presteerde onder de verwachtingen en werd dan maar doorgestuurd. "We gaan opzoek naar versterking", klinkt het op de website van de club.

"Op korte termijn rekenen we op onze Belgische profs en Avery Woodson, Royce Hamm en Reggie Upshaw om zich verder te profileren in de drie competities", gaat het verder. "De club wil met 2 versterkingen de komende weken opnieuw goede resultaten neerzetten."

De Giants zijn niet zo goed begonnen aan het seizoen. In de BNXT League wonnen ze nog maar 1 wedstrijd en als lucky loser werden ze in de Europe Cup opgevist. Dat terwijl ze met Ivica Skelin als nieuwe coach beter wilden doen dan vorig seizoen. Toen verlieten enkele sterkhouders de club en werd Christophe Beghin halfweg ontslagen.