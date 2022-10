Antetokounmpo weer fenomenaal voor Bucks, LA Lakers en LeBron James wachten nog altijd op zege

In de NBA werden weer wat wedstrijden afgewerkt.

De LA Lakers en LeBron James verloren ook hun vierde wedstrijd van het seizoen, nu tegen de Denver Nuggets. Het werd uiteindelijk 110-99 voor de Nuggets. De Lakers werkten slechts aan 44,4 procent af en dan kan er moeilijk gewonnen worden. Ze hebben momenteel ook het slechtste afwerkingspercentage in de hele NBA.

Nikola Jokic was goed voor 31 punten, 13 rebounds en 9 assists, net geen triple-double bij de Nuggets. Bij de LA Lakers was Anthony Davis de beste man met 22 punten en 14 rebounds.

In de wedstrijd tussen de Milwaukee Bucks en de Brooklyn Nets was Giannis Antetokounmpo opnieuw de grote man. De Griek maakte maar liefst 43 punten, 14 rebounds en gaf 5 assists. Vooral in de tweede helft maakte Antetokounmpo indruk: 34 van zijn 43 punten na de rust. Bij Brooklyn maakte Kevin Durant ook 33 punten, maar dat was niet genoeg: Milwaukee won uiteindelijk met 110-99.

Milwaukee blijft zo het enige team dat nog ongeslagen is dit seizoen.