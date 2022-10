Antwerp Giants staan bijna heel de match op voorsprong, maar buzzer beater nekt hen tegen Hapoel

Antwerp Giants hebben een overwinning tegen Hapoel Haifa nog uit handen gegeven.

Antwerp Giants waren goed gestart tegen de bezoekers uit Israël en ze stonden na het eerste quarter vijf punten voor, 17-12. In het tweede quarter zagen ze Hapoel vijf punten terugkomen, maar bij de rust stond het nog altijd 30-28 voor.

In het derde quarter bouwde de thuisploeg zijn voorsprong weer uit tot vier punten, maar in het laatste quarter en zelfs met het laatste schot liep het mis. Met een ultieme driepunter van Amit Simhon verloor het nog met 55-56. Antwerp blijft wel 3e in de groep, maar Hapoel en Gaziantep lopen wel verder weg in de groep.