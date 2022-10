Filou Oostende boekt belangrijke uitzege tegen Poolse Legia Warschau in Champions League

In Polen heeft Oostende een belangrijke zege geboekt.

Zowel in het eerste als het tweede quarter hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, en bij de rust stond het dan ook 40-40 gelijk.

In het derde quarter moest Oostende een puntje toegeven aan de Polen, maar in het vierde quarter speelde het goed en volwassen. Dat quarter werd gewonnen met 6-16 en Oostende won zo de match met 59-68. In de laatste zes minuten konden de Polen, maar twee keer scoren.

Pierre-Antoine Gillet (8 punten, 9 rebounds en 5 assists) en Haris Bratanovic (13 punten, 5 rebounds en 1 assist) waren de belangrijkste puntenmakers voor Oostende.