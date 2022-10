Kangoeroes Mechelen spelen helft goed mee, maar gaan dan kopje onder tegen Roemenen

Mechelen is er niet in geslaagd om voor een derde keer op rij te winnen in de Europe Cup.

Na winst tegen Cholet en Rilski Sportist ging Kangoeroes Mechelen woensdagavond op bezoek bij het Roemeense Oradea. Mechelen speelde in de eerste helft goed mee. Domien Loubry, Wen Boss Mukubu en Brian Fobbs zorgden ervoor dat de bezoekers bij de rust maar 45-44 achter stonden. Na de rust moesten de Kangoeroes echter de rol lossen en het werd uiteindelijk zelfs nog 98-76. Vooral driepunters van Mark Ogden (19 punten, 10 rebounds), Kris Richmond (19 punten) en Justin Carter (19 punten, 7 rebounds) nekten de Belgen. Mechelen maakt na een 2 op 3 nog altijd kans op de Last 16 en staat op dit moment gelijk met Cholet en Oradea aan de leiding.