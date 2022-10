🎥 Ismael Bako schittert in de Euroleague met een stuntzege tegen Real Madrid, ook Sam Van Rossom wint in de Euroleague

Ismael Bako heeft met Virtus Bologna gestund. Ze wonnen in de Euroleague van Real Madrid. Ook Valencia met Sam Van Rossom won. Zij wonnen van Alba Berlijn.

Real Madrid speelde donderdagavond in de Euroleague tegen Virtus Bologna, de ploeg van Belgian Lion Ismael Bako en trainer Sergio Scariolo die ooit nog Real Madrid had gecoacht. Madrid wou opnieuw aanknopen met de zege, want ze hadden al 2 van hun 4 wedstrijden verloren.

Het baatte niet voor Real Madrid. Ze verloren met 92-95. Bij Bologna schitterde Bako. In 21 minuten scoorde hij 16 punten en plukte hij 4 rebounds. Ook moest hij vaak foutief gestopt worden.

Ismael Bako gears up to take FLIGHT 🛫#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/n7pA8Eg0nf — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2022

Sam Van Rossom won ook in de Euroleague. Valencia won met 87-73 van Alba Berlijn. Van Rossom maakte 6 punten en deelde 5 assists uit.