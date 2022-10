🎥 Luka Doncic met een historische avond tegen de Nets, Stephen Curry leidt de Warriors naar een nieuwe zege

4 wedstrijden waren er afgelopen nacht in de NBA. Luka Doncic en Stephen Curry besloten om nog maar eens hun duivels te ontbinden.

De Dallas Mavericks speelden op het veld van de Brooklyn Nets. Het was al snel duidelijk dat het een thriller zou worden. Beide ploegen lieten elkaar niet los. We kregen dan ook nog eens verlengingen. Daarin sloegen de Mavs snel een kloof en de remonte van de Nets kwam te laat: 125-129.

Luka Doncic was de grote man bij de Mavs. Hij pakte uit met een triple double. Het was de 3e keer in zijn carrière dat hij 40 punten maakte bij zijn triple double. Hij was goed voor 41 punten, 11 rebounds en 14 assists. Ook had hij nog eens 3 steals. Bij de Nets had Kevin Durant 37 punten en Kyrie Irving 39 punten.

Kyrie Irving and Kevin Durant combined for 76 PTS in Brooklyn tonight. #KiaTipOff22



Kyrie: 39 PTS, 7 REB, 4 AST, 3 STL, 4 BLK, 5 3PM

KD: 37 PTS, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/bO55z23AlC October 28, 2022

De Golden State Warriors speelden thuis tegen de Miami Heat. De Warriors stonden bijna de hele wedstrijd voor, maar de Heat bleven heel de tijd in de buurt en kwamen in het 3e quarter zelfs even op voorsprong. De Warriors kwamen weer op voorsprong en mede dankzij Stephen Curry sloegen ze een beslissende kloof: 123-110. Curry maakte in het laatste quarter 10 van zijn 33 punten. Ook had hij 7 rebounds en gaf hij 9 assists.

Daarnaast klopten de Oklahoma City Thunder de LA Clippers met 118-110. De Memphis Grizzlies wonnen met 110-125 van de Sacramento Kings.