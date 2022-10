Bondcoach Demory al na een jaar ontslagen bij Belgian Cats, Allemand onzeker voor EK-kwalificatie

Het gaat niet goed bij de Belgian Cats.

De Belgische basketbalbond heeft de Fransman Valéry Demory al na een jaar bedankt voor bewezen diensten. Hij kwam vorig jaar pas als vervanger van Philip Mestdagh.

Na het missen van een medaille op het WK in 2018 en de Olympische Spelen vorig jaar was een medaille het doel dit jaar op het WK. Maar de Belgian Cats verloren in de kwartfinale van thuisland Australië en daar wordt Demory nu op afgerekend.

België moet snel op zoek naar een nieuwe bondscoach want op 24 en 27 november speelt België al EK-kwalificaties tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina. De Cats moeten dan mogelijk wel Julie Allemand missen. Ze heeft haar enkel verstuikt en staat enkele weken aan de kant, meldt haar club Lyon.

Ook Emma Meesseman is nog geblesseerd. Op het WK blesseerde zich op 26 september en een datum voor haar terugkeer is er nog niet.