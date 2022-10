De Leuven Bears als 1e naar de kwartfinales in de Beker van België

De Leaven Bears hebben zich als 1e geplaatst voor de kwartfinales in de Beker van België. Ze klopten een derdeklasser.

Dit weekend worden in de Beker van België de 1/8-finales afgewerkt. De eersteklassers spelen in een heen- en terugwedstrijd tegen elkaar. De andere duels worden in 1 wedstrijd afgewerkt.

De Leuven Bears moesten tegen derdeklasser Mailleux-Comblain. Ze pakten gemakkelijk de zege. Het werd 73-108 en zo plaatsten ze zich voor de kwartfinales.

Spirou Charleroi en Okapi Aalst speelden vrijdagavond tegen elkaar en Spirou nam een stevige optie voor de kwartfinales. Het werd in eigen huis 102-82. Zondag is er de terugwedstrijd.

Met Bergen tegen titelverdediger Limburg United was er nog een 3e wedstrijd. Daar is nog alles mogelijk. In Bergen werd het 87-87. De terugwedstrijd is zondag op het veld van Limburg.