🎥 De Milwaukee Bucks blijven ongeslagen, de LA Lakers blijven verliezen

De Milwaukee Bucks blijven als enige ongeslagen in de NBA. Deze keer klopten ze de New York Knicks. Onderin konden de LA Lakers opnieuw niet winnen.

In de NBA waren de Milwaukee Bucks nog het enige ongeslagen team. Afgelopen nacht moesten ze tegen de New York Knicks. De Bucks controleerden de wedstrijd en in de 2e helft liepen ze ook meer dan 20 punten uit. De Knicks probeerden nog een remonte in te zetten, maar de Bucks konden hen op afstand houden: 119-108. Giannis Antetokounmpo was opnieuw de uitblinker bij de Bucks. Hij had 30 punten, 14 rebounds en 9 assists.

Giannis logged his 3rd straight game of 30+ PTS and 12+ rebounds as the @Bucks claim the win and remain undefeated! #FearTheDeer@Giannis_An34: 30 PTS, 14 REB, 9 AST pic.twitter.com/dLXnuz63tb — NBA (@NBA) October 29, 2022

Onderin vinden we de LA Lakers. Ook tegen de Minnesota Timberwolves moesten ze het onderspit delven: 111-102. LeBron James was goed voor 28 punten, 7 rebounds, 5 assists en 4 steals, maar kreeg onvoldoende steun van de rest van het team. Aan de andere kant had je Anthony Edwards met 29 punten, Rudy Gobert met 22 punten en 21 rebounds en Karl Anthony Towns met 21 punten, 8 rebounds en 7 assists.

Dan was er nog een topper tussen de Boston Celtics en de Cleveland Cavaliers. De Cavs konden rekenen op 41 punten van Donovan Mitchell en van Caris LeVert. Zij stuwden de Cavs na verlengingen naar de overwinning: 123-132.

Caris LeVert and Donovan Mitchell put on a show as they combined for 82 POINTS in the @cavs' OT win! #LetEmKnow@CarisLeVert: 41 PTS, 7 AST, 3 STL, 6 3PM@spidadmitchell: 41 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/82iqunQ8Dv — NBA (@NBA) October 29, 2022

DE ANDERE UITSLAGEN VAN AFGELOPEN NACHT

San Antonio Spurs - Chicago Bulls: 129-124

Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 112-136

Orlando Magic - Charlotte Hornets: 113-93

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 90-112 (44 punten van Tyrese Maxey)

Washington Wizards - Indiana Pacers: 117-127

Denver Nuggets - Utah Jazz: 117-101

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 124-111

Portland Trail Blazers - Houston Rockets: 125-111