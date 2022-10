Limburg United en Charleroi schakelen twee andere eersteklassers uit in Beker van België

Titelverdediger Limburg United en Charleroi hebben zich geplaatst voor de kwartfinale.

Limburg United en Bergen hadden elkaar vrijdag in de heenmatch op een 87-87 gelijkspel gehouden. In de terugmatch won Limburg United al bij al makkelijk met 80-59. Maxime De Zeeuw (17 punten, 8 rebounds) was de topscorer voor de Limburgers, Bergen miste dan weer de Amerikaan Moore door een rugprobleem.

Charleroi had vrijdag thuis met 82-62 gewonnen van Okapi Aalst en de kwalificatie was dan al binnen. Charleroi verloor wel met 84-82 in de terugmatch, maar Aalst kwam ruim te kort om zich te kwalificeren. Het team van coach Rotsaert gaat dus door naar de kwartfinale.

Dit zijn de affiches voor de kwartfinales die in het weekend van 9-11 december worden gespeeld: Antwerp Giants-Leuven Bears, Brussels-Luik, Kangoeroes Mechelen-Charleroi en Limburg United neemt het op tegen de winnaar van Oostende/Melsele (1 november). Als Oostende wint dan is dat een heruitgave van de finale in maart.